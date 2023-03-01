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Gölbaşı ilçesindeki yıkımın boyutu! A Haber ekrana taşıdı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 11:43
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda bina yerler bir oldu 45 binden fazla insanımızı kaybettik. O depremlerden en fazla etkilenen noktalardan biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi oldu. İlçedeki yıkımın boyutunu sokak sokak A Haber muhabiri Hande Bayraktar ekrana getirdi.
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