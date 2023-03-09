Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Jandarma depremzede çocukların yanında
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından depremzede çocuklar için "Birlikte İyileşeceğiz" etkinliği gerçekleştirildi.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Erdemli Şehir Stadı'ndaki etkinlikte depremzede çocuklar gönüllerince eğlenip moral depoladı.
Etkinlikte çocukların jandarma ekipleriyle ilk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Motorize ekibe yoğun ilgi gösteren çocuklar motosiklete bindirildi, kask takıldı.
Palyaçolar ve kadın jandarma ekiplerince boyama etkinliği de yapılırken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Gönüllü gösteri ekiplerinin sunumunun ardından da toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
Çocuklar jandarma ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, etkinliğin kendilerine moral verdiğini dile getirdi.
Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Kıdemli Albay Mehmet Özkul, Jandarma Albay Bülent Demirsaban, Erdemli Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan ile jandarma trafik ekipleri katıldı.
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