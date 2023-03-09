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Son dakika: Antalya’da ulaşıma yüzde 20 zam! İşte yeni tarife fiyatları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2023
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Son dakika: Antalya’da ulaşıma yüzde 20 zam! İşte yeni tarife fiyatları

Son dakika haberleri... Antalya'da ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması kararı alındı. Böylece 8 TL olan tam ücret 9 TL 60 kuruşa, 7 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 TL 40 kuruşa, aktarma ücreti 3 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretlerine ise zam yapılmadı. Taksimetre açılış ücreti ise 10 TL oldu.

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