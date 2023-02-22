22 Şubat 2023, Çarşamba
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Türkiye tek yürek! Jandarmadan ilçe ve köylere destek sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Türkiye tek yürek! Jandarmadan ilçe ve köylere destek sürüyor

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili yıktı. İlk günden itibaren deprem bölgesinde görev yapan jandarma, ihtiyaç duyulan yerlere çadır ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ediyor.

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