Yaşlı çift depremzedeler için ’kefen parası’nı bağışladı: Vatandaşlar için, hükümet için yardımda bulundum

"ONLARA ÇOK ÜZÜLDÜK, ÇOK AĞLADIK"

Depremzedeler için çok üzüldüklerini iade eden Behiye Sönmez ise, "Başka bir şeyimiz yok. Bir gelirimiz yoktu. Aylıktan biriktirdik. Allah için oraya verdik. Onlara çok üzüldük, çok ağladık. Biz de onlar için yardımda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Türkiye'nin başı sağ olsun. Verdiğin, seninle gider. Bu dünyada kalmış, durmuş ne faydası var? Allah kabul etsin" diye konuştu.