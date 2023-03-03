Yüreği güzel Fatma nine! Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı

Teyzesine tarla satışı ve bağış işlemlerinde yardımcı olduğunu anlatan Ayan, "Teyzem televizyonda yıkık evleri görmüş, bana 'Buraları versek bir konteyner alabilir miyiz?' dedi. Ben de onun adına başvurdum, şimdi konteyner alımı için destek vereceğiz." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Fatma Karateke'ye desteğinden dolayı teşekkür ederek "Bu gönüllülük, bu içten davranış işte milletle devletin bir arada olduğunu, asla yıkılmayacağını gösteren davranışlar. O bölgeye yardımlarımız 'doğal şehir' Sındırgı olarak devam edecek. Allah'ın izniyle bu sıkıntıları, bu yaraları hep beraber aşacağız." ifadesini kullandı.