08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını satırla öldürdü

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını satırla öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Antalya’da dehşete düşüren cinayet! Arkadaşını satırla öldürdü

Son dakika haberleri... Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını satırla öldüren şahıs, çalıştığı inşaatın şantiyesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA