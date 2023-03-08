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Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerine sevk edildi

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 16:37
Son dakika haberleri... Malatya'da ağır hasarlı olan beş katlı bina çöktü. Ekipler binanın enkazında inceleme yapıyor. Yıkılan binanın enkazında termal kamera ile ısı tespiti yapılıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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