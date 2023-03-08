Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerine sevk edildi

Son dakika haberleri... Malatya'da ağır hasarlı olan beş katlı bina çöktü. Ekipler binanın enkazında inceleme yapıyor. Yıkılan binanın enkazında termal kamera ile ısı tespiti yapılıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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