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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem

Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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