Mahire Teyze'den provokatörlere sert tepki! Devlet yok diyeni Allah kör eder
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde yıkılmalar meydana geldi. Dünya basını "asrın felaketi" ifadeleriyle manşetlerden verirken, Türkiye'de bir kesim provokasyon peşine düştü. Malatya'daki konteyner kentte yaşayan Mahire Kaya, asılsız iddialarla halkı kin ve nefrete sürüklümeye çalışanlara tepki gösterdi. Mahire Teyze, "Devlet yok diyeni Allah kör eder" şeklinde konuştu.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinesindeki ekipler, konteyner kentlerde ikamet eden depremzedeleri ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için depremin ilk gününden bu güne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halktan büyük takdir görüyor.
Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, farklı alanlarda depremzedeler hizmet sunarken, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek koordinesindeki ekipler, konteyner kente ikamet eden aileler ile birebir ilgilenerek sorun ve taleplerini dinliyorlar.
Ziyaret çalışmaları esnasında Mahire Kaya isimli depremzede kadın, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve aralarında geçen diyaloğu anlattı.
Vali Balcı'ya sobası olduğunu fakat yakıt ihtiyacının olduğunu söyleyen Kaya, "Konuyu vali beye söylemem ile birlikte yanındakilere talimat verip hemen yakıt geldi. Yardım gelmiyor, devlet yok diyenleri Allah kör eder. Bak işte ekiplerin biri gidiyor, biri geliyor Allah Cumhurbaşkanımızı, devletimizi başımızdan eksik etmesin. İslam'ı biliyor, dinini biliyor. Devletimize bir kez daha dua ediyoruz ilk günden beri buradalar Allah razı olsun" dedi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Her gün gün boyu konteyner kentleri geziyoruz vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımız devletimizin sunduğu imkanlardan çok memnun. Gün boyu Cumhurbaşkanımıza dualar ediliyor. Bizler yaptığımız yardımların yanı sıra depremden etkilenen çocuklarımız başta olmak üzere psikososyal destek de veriyoruz. Ayrıca yaşlı bakım evlerinizi ziyaret edip oradaki yaşlılarımızı ve hastalarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Dr.Ozan Balcı öncülüğünde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?
- Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...
- TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!
- Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
- EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
- TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!