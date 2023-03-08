Mahire Teyze’den provokatörlere sert tepki! Devlet yok diyeni Allah kör eder

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Her gün gün boyu konteyner kentleri geziyoruz vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımız devletimizin sunduğu imkanlardan çok memnun. Gün boyu Cumhurbaşkanımıza dualar ediliyor. Bizler yaptığımız yardımların yanı sıra depremden etkilenen çocuklarımız başta olmak üzere psikososyal destek de veriyoruz. Ayrıca yaşlı bakım evlerinizi ziyaret edip oradaki yaşlılarımızı ve hastalarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Dr.Ozan Balcı öncülüğünde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.