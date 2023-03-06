Yeğeni Cem Muhammet’i ’çöp ev’de kilitli tutmuştu! Teyze için istenen ceza belli oldu

UCİM Hukuk Koordinatörü avukat Mine Rana Kahramanoğlu da "Yargılamada teyze tutuklu yargılanıyor, duruşma salonundaydı. Biz de katılma taleplerimizi sunduk. Baro'nun ve bizim katılma talebimiz ret oldu maalesef ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verildi. Çocuğumuzun daha önce ifadesi alındı, dosyada mevcut. Bundan sonra da dosyanın takipçisiyiz biz UCİM olarak. Teyzesini anne olarak biliyor. Tabii ki çocuk olduğu için, başına ne geldiğini, çok bilmiyor. Yani bir bakımsızlık var ama çocuğun algısı zaten o şekilde olduğu için ne halde olduğunun farkında değil maalesef" diye konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ve gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşma, eksik evrakın tamamlanması için mayıs ayına ertelenirken, mahkeme heyeti, teyze Kamuran Pınar Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.