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Çöp evde dehşet! Kurtarılan çocuk annesinden alınıp koruma altına alındı

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 15:05
Bursa'da bir evi tahliye etmek için giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Evin içi çöp doluydu ve bir odada kilitli çocuk vardı. O çocuk koruma altına alınırken teyzesi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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