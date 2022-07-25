Çöp evde dehşet! Kurtarılan çocuk annesinden alınıp koruma altına alındı

Bursa'da bir evi tahliye etmek için giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Evin içi çöp doluydu ve bir odada kilitli çocuk vardı. O çocuk koruma altına alınırken teyzesi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.

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