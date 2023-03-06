Berat Gecesi ne oldu? Levh-i Mahfuz ve İnzal nedir, ne demek?

Her yıl Şaban ayının 15. gecesi kutlanan rahmet ve af kapılarının açıldığı Berat Gecesi'nde Müslümanlar vakitlerini ibadet ve dua ile geçirerek yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanan Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir, Berat Kandili. Peki Berat gecesi ne oldu? Levh-i Mahfuz ve inzal nedir, ne demek?

LEVH-i MAHFÛZ NEDİR?

Bütün nesne ve olaylara ilişkin ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğu kitap. Sözlükte "yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey" anlamındaki levh ile "korunmuş" mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz "üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh" demektir.