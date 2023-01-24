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Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in son hali görüntülendi! Bakın ne istedi

İHA
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Giriş: 24.01.2023 16:03
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi. Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in 17 kilodan 31 kiloya çıktığı, sağlığı ve neşesinin yerinde olduğu öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem'in isteği ise yüzleri gülümsetti.
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
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