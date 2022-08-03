03 Ağustos 2022, Çarşamba
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler
Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'ten yeni haberler gündeme bomba gibi düştü. Sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Cem, 2 kilo aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektrü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:47
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