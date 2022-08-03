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Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'ten yeni haberler gündeme bomba gibi düştü. Sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Cem, 2 kilo aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektrü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:47
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 10 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı Akdeniz Üniversitesi Rektrü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

ÇÖP EVDE BULUNAN MUHAMMET'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek kalp çok mükemmel. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten haber var! İşte sağlık durumu hakkında son gelişmeler

İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz" dedi.