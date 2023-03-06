Balıkesir’de yaşayan İranlı aile depremzedeler için otomobilini satarak konteyner aldı

Yaptıkları anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ettiği aileyi makamında ağırlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da "Halkımız, çok aziz, halkımız çok kadirşinas, yardımsever. Onlarla bir olduktan sonra Allah'ın izniyle o bölgede tekrar inşa faaliyetlerini yapıp Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı 11 ilimizi eski haline döndürmeye hepimizin gücü inşallah yetecek." diye konuştu.

Aracı, İstanbul'dan gelerek satın alan Şehmuz Erdem de deprem bölgesine kendilerinin de bir katkısı olması için aracı satın aldıklarını belirtti.