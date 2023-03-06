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Balıkesir'de yaşayan İranlı aile depremzedeler için otomobilini satarak konteyner aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Balıkesir’de yaşayan İranlı aile depremzedeler için otomobilini satarak konteyner aldı

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ili etkiledi. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren İranlı Akbari ailesi deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için aracını satışa çıkarmıştı. Afetzedelere destek olmak isteyen İranlı aile, otomobilini satarak aldığı konteyneri, Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne bağışladı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardımlar sürüyor.

Afetzedelere destek olmak isteyen İranlı bir aile de tek birikimleri olan 2004 model aracı satışa çıkardı.

Akbari ailesi araçlarının satışından elde ettikleri 100 bin lirayı Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne konteyner alınması için bağışladı.

Aracını depremzedelerin yararına satan Mona Akbari, gazetecilere, "Bizi sosyal medyada gördüler geldiler anlaştık. Notere geldik alan kişiye hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yaptıkları anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ettiği aileyi makamında ağırlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da "Halkımız, çok aziz, halkımız çok kadirşinas, yardımsever. Onlarla bir olduktan sonra Allah'ın izniyle o bölgede tekrar inşa faaliyetlerini yapıp Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı 11 ilimizi eski haline döndürmeye hepimizin gücü inşallah yetecek." diye konuştu.

Aracı, İstanbul'dan gelerek satın alan Şehmuz Erdem de deprem bölgesine kendilerinin de bir katkısı olması için aracı satın aldıklarını belirtti.

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