06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Şanlıurfa’da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Şanlıurfa'daki 6 katlı bina dün çökmüştü. 8 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma işlemi de tamamlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA