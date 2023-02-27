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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Adıyaman’da son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulunuyor.

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