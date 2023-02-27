27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA