Eşini öldürdü sözleri kan dondurdu: Bize büyü yapıldı asılmak istiyorum





"HACI BANA, 'AYŞE'YE CİNLER MUSALLAT OLMUŞ' DERDİ"

Olayla ilgili duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı P., öldürülen Ayşe P.'nin ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşmada tanık olarak dinlenen Koray İ., "Hacı aile dostumuzdur. Hacı eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek benden yardım isterdi. Hacı eşini hastaneye götürmek istiyordu ancak Ayşe kabul etmiyordu. Hacı bana, 'Ayşe'ye cinler musallat olmuş' derdi. Ayşe, Hacı'ya küfrederek, 'Neden aile sorunlarımızı başkalarına anlatıyorsun' diyordu. Hacı ise 'Seni hastaneye götürmek istiyorum ancak sen kabul etmeyince eşimizden, dostumuzdan yardım istiyorum' diyordu. Ayşe'nin Hacı'ya karşı saldırgan davranışları oluyordu. Daha önce bana da üç harfliler musallat olmuş, Hacı yardımcı olmuştu. Ayşe'ye, 'Benim başıma geldi, sana yardımcı olalım' dediğimde kızıyordu" dedi.