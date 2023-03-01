Eşini öldürdü sözleri kan dondurdu: Bize büyü yapıldı asılmak istiyorum
Kocaeli'de eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı. Kendilerine büyü yapıldığını iddia eden sanık Hacı P., “Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim” dedi.
Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evde 30 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hacı P. isimli şahıs, tartıştığı eşi Ayşe P.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışmıştı.
Ayşe P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli koca ise Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
"HACI BANA, 'AYŞE'YE CİNLER MUSALLAT OLMUŞ' DERDİ"
Olayla ilgili duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı P., öldürülen Ayşe P.'nin ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşmada tanık olarak dinlenen Koray İ., "Hacı aile dostumuzdur. Hacı eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek benden yardım isterdi. Hacı eşini hastaneye götürmek istiyordu ancak Ayşe kabul etmiyordu. Hacı bana, 'Ayşe'ye cinler musallat olmuş' derdi. Ayşe, Hacı'ya küfrederek, 'Neden aile sorunlarımızı başkalarına anlatıyorsun' diyordu. Hacı ise 'Seni hastaneye götürmek istiyorum ancak sen kabul etmeyince eşimizden, dostumuzdan yardım istiyorum' diyordu. Ayşe'nin Hacı'ya karşı saldırgan davranışları oluyordu. Daha önce bana da üç harfliler musallat olmuş, Hacı yardımcı olmuştu. Ayşe'ye, 'Benim başıma geldi, sana yardımcı olalım' dediğimde kızıyordu" dedi.
"AYŞE BÜYÜ İŞLERİYLE UĞRAŞIYORDU, MUSKALARI VARDI"
Sanığın ve maktulün sürekli kavga ettiklerini söyleyen sanığın ablası Sultan A. ise, "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu, muskaları vardı. Birden kendini kaybediyor, çıldırıyordu. Bir keresinde kaynar çaydanlığı eşinin üstüne atıyordu, zor tuttum. Başka bir gün ise engelli oğlumu bıçakla tehdit ettiğini duydum. Bunun üzerine evimden gitmelerini istedim" diye konuştu.
"AYŞE BANA, 'HACI'YI EŞ OLARAK DEĞİL DOMUZ OLARAK GÖRÜYORUM' DEDİ"
Ayşe'nin çok geçimsiz olduğunu söyleyen sanığın ablası Nazlı İ. de, "Ayşe balkona çıkar, 'Sana karılık yapmayacağım, başkalarına yapacağım' diye bağırırdı. Tüm mahalle kardeşimin çektiklerine şahittir. Ayşe bir keresinde mutfaktan bıçak alıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek Hacı'nın üstüne saldırdı. Ayşe bana, 'Ben Hacı'yı eş olarak değil domuz olarak görüyorum' diyerek hocaya gitmek istediğini söyledi. Hacı ve Ayşe birlikte hocaya gittiler. Hoca, ikisine üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" şeklinde konuştu.
"EŞİMİN YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI BİLMİYORUM"
Geçen celse eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyleyen Hacı P. bugünkü savunmasında ise, "Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim. Bize büyü yapıldı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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