Onlar gerçek süper kahramanlar! Deprem bölgesindeki uzuvlarını kaybeden çocuklar için protez el ve kol üretiyorlar

DEPREM BÖLGESİNDE 500'ÜN ÜZERİNDE ÇOCUK VAR

Şimdide depremzedelerin yaralarına el uzatmak için hazır olduklarını belirten Karagöz, şunları söyledi: "robotel.org sitemizde bir başvuru formu düzenledik. Uzuv kaybı yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Sadece belki medikal süreç için biraz beklemeleri gerekebilir. 500'ün üzerinde çocuğun uzuv kaybı yaşadığını ve bir o kadar da yetişkinin etkilendiğini tahmin ediyoruz. Biz onlara el uzatmaya hazırız. Yeni stratejiler oluşturduk. Şimdiye kadar sadece el ve parmak için mekanik kollar ürettik. Şimdi omuzdan da çalışan mekanik kollar yapmak istiyoruz. Ayrıca protez ve ortez konusunda da desteklemek istiyoruz. Bunun için 3 boyutlu yazıcı yeterli değil. Medikal destek de gerekiyor. Medikal destek ekiplerine de çağrılarımız oldu. Bunun için çalışıyoruz. Biz medikal bir ekip değil tasarımcı bir ekibiz, medikal ekiplerle birlikte çalışarak onlara üç boyutlu yazıcılardan çıkabilecek özel parçalar konusunda destek vereceğiz."