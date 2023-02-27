Refakatsiz çocuklar devletinde koruması altında

Refakatsiz çocukları bazı derneklerin teslim aldığı iddialarına ilişkin soruya Yanık, "Ailesinin yanında, bakım ve gözetiminde olan bir çocuğun sorumluluğu ailededir. Eğer istismar yoksa, şiddet yoksa, çocuk ihmali yoksa, eğitimine erişime ilişkin problem yoksa devlet olarak ailesinin yanındaki çocuğa müdahale etme şansımız yok. Depremden sonraki süreçte refakatsiz çocukların Diyanet de dahil olmak üzere, herhangi üçüncü kişiye, bizim kuruluşlarımız dışında herhangi bir yere alınması söz konusu değildir." yanıtını verdi.

Koruyucu ailelik başvurularıyla ilgili de Yanık, "6 Şubat'tan bugüne depremden sonra 319 bin 241 koruyucu aile müracaatı var. 1 Ocak ile 6 Şubat arasındaki sayı 669. Bu rakam birdenbire 319 bin 241'e yükseliyor. Yine 2023 başından 6 Şubat'a kadar 565 evlat edinme başvurusu var. 23 Şubat itibarıyla 62 bin 782." bilgisini paylaştı.