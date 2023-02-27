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Türkiye yaraları birlikte sarıyor! Komutanlardan depremzede çocuklara moral ziyareti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Türkiye yaraları birlikte sarıyor! Komutanlardan depremzede çocuklara moral ziyareti

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu askerler, deprem bölgesinden gelip, Gazi Uyumevi'nde misafir edilen çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgeden çok sayıda kişi, Ankara'ya getirildi.

Deprem bölgesinden getirilen çocuklar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Gazi Uyumevi'nde misafir edilmeye başlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu askerler de çocukları ziyaret etti. Çocuklar, kendilerine hediyeler getiren komutanlar ile oyunlar oynayıp, vakit geçirdi.

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