Kaderin böylesi! Dalları kırılmış bir çınar gibiyim

Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat İlçesi Kale köyünde yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın anne, baba ve kız kardeşleri, 5 Şubat'ta şehir merkezinde oturan evin büyük oğlu Osman Saylak'ın evinde şehidin 3. sene-i devriyesinde yapacaklarını konuşmak için toplandı. Bir caminin imam hatibi olan şehidin ağabeyi Osman Saylak, anne baba ve kardeşlerine o gece kendilerinde yatılı kalmalarını istedi. Şehidin babası Ömer Saylak ise "Siz kalın ben köye gidiyorum. Hayvanlara yem vereceğim" dedi.