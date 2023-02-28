Kaderin böylesi! Dalları kırılmış bir çınar gibiyim
6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardında acı, gözyaşı ve hüzün kaldı. Türkiye’yi sarsan depremlerde İdlib’te 2020 yılında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın ailesi de felaketi yaşadı. Şehidin vefatının 3. yılı dolayısıyla 10 Şubat’ta mevlüt okutmak isteyen aile, organizasyonu konuşmak üzere Kahramanmaraş merkezde oturan oğullarının evine misafirliğe gitti. 6 Şubat’ta yaşanan depremde şehidin annesi, kardeşleri, ağabeyi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri Saylak’ın şehit düştüğü gün olan 10 Şubat’ta enkazdan çıkarıldı. Şehidin ailesinden geriye sadece baba Ömer Saylak kaldı. Tüm ailesini depremde kaybeden şehit babasının o sözleri yürek yaktı.
Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat İlçesi Kale köyünde yaşayan İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın anne, baba ve kız kardeşleri, 5 Şubat'ta şehir merkezinde oturan evin büyük oğlu Osman Saylak'ın evinde şehidin 3. sene-i devriyesinde yapacaklarını konuşmak için toplandı. Bir caminin imam hatibi olan şehidin ağabeyi Osman Saylak, anne baba ve kardeşlerine o gece kendilerinde yatılı kalmalarını istedi. Şehidin babası Ömer Saylak ise "Siz kalın ben köye gidiyorum. Hayvanlara yem vereceğim" dedi.
TÜM AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETTİ
Şehidin babası Ömer Saylak hariç tüm aile o gece Osman Saylak'ın evinde kaldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremde Saylak ailesinin bulunduğu bina yerle bir oldu. Arama kurtarma ekipleri binadan şehidin annesi Nigar, kardeşleri İbrahim ve Elife, ağabeyi Osman, eşi Gülbahar, şehidin ablası Ayşe ve kocası Kasım Çayır ile çocukları Esmanur, Fatma Nigar ve Fatih Çayır'ın cansız bedenlerini çıkardı. Ev sahibi Osman Saylak'ın eşi Gülbahar Saylak'ın ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.
"DALLARI KIRILMIŞ ÇINAR GİBİYİM"
Sabah'ın haberine göre, depreme köyde yakalanan şehit babası Ömer Saylak ise depremden yara almadan kurtuldu. Hemen telefonla eşini ve çocuklarını arayan Ömer Saylak, telefonlarını açılmaması üzerine şehir merkezine geldi. Tüm ailesinin bulunduğu oğluna ait evin yerle bir olduğunu gören şehit babası, 10 aile ferdinin birden enkaz altında hayatlarını kaybettiğini öğrendi. Depremde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, İdlib'te 10 Şubat 2020'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın şehit düştüğü 10 Şubat günü enkazdan çıkarıldı. Acı haberle yıkılan şehit babası Ömer Saylak; "Tüm soyumu kaybettim. Sanki dalları kırılmış bir çınar gibiyim" dedi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TELEFONLA ARADI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde hayatını kaybeden şehidin imam hatip olan ağabeyi Osman Saylak'ın vefatı nedeniyle şehit babası Ömer Saylak'ı arayarak taziyelerini iletti. Erbaş şehit babasına; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sahadayız ve yanınızdayız. Ne ihtiyacınız varsa sahadaki hocalarımız karşılayacak. Büyük bir felaket yaşadık. Rabbimizin nezdinde Allah sabırlar versin" dedi.
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