Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'de
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ulu Camii aslına uygun olarak yeniden yapılacak" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Adıyamanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden insanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Çok acı bir deprem yaşadık. Büyük bir afet yaşadık. Bu afetten en çok etkilenen illerimizden birisi de Adıyaman oldu. Dün Gölbaşı'ndaydık. Orada da çok büyük yıkımlar var. Burada 8 asırlık Ulu Camii'nin hemen yanındayız. Şu an itibariyle cami de yıkılmış durumda.
Yine Adıyaman'da farklı yerlerde çok büyük yıkımlar var. İnşallah milletimiz devletimiz bu yaraları en kısa zamanda saracaktır. Biz de devletimizin bütün kurumları gibi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak deprem mağduru kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Çadır kentleri konteyner kentleri ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımıza manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz.
Ulu Camii aslına uygun olarak yeniden yapılacak.
Biz inanıyoruz ki Rabbimiz buyuruyor ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Milletimizin gönlüne yüreğine inşirah veren bu ayeti kelime ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadisi şeriflerini de adeta ilaç olarak uygulamaya gayret ediyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...