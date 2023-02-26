Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Adıyamanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden insanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Çok acı bir deprem yaşadık. Büyük bir afet yaşadık. Bu afetten en çok etkilenen illerimizden birisi de Adıyaman oldu. Dün Gölbaşı'ndaydık. Orada da çok büyük yıkımlar var. Burada 8 asırlık Ulu Camii'nin hemen yanındayız. Şu an itibariyle cami de yıkılmış durumda.

Yine Adıyaman'da farklı yerlerde çok büyük yıkımlar var. İnşallah milletimiz devletimiz bu yaraları en kısa zamanda saracaktır. Biz de devletimizin bütün kurumları gibi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak deprem mağduru kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Çadır kentleri konteyner kentleri ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımıza manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz.

Ulu Camii aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

Biz inanıyoruz ki Rabbimiz buyuruyor ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Milletimizin gönlüne yüreğine inşirah veren bu ayeti kelime ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadisi şeriflerini de adeta ilaç olarak uygulamaya gayret ediyoruz.