Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremin ağır yara verdiği Hatay'da cuma namazı kıldırdı
Kahramanmaraş depreminde en büyük yara alan illerden biri olan Hatay, geçtiğimiz günlerde 6,4 ve 5,8'lik 2 depremle yeniden sallanmıştı. Bölgede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzedelere cuma namazı kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tek yürek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde mezarlık kompleksi alanında kurulan çadır mescitte, "Kardeşlik, dayanışma ve dua" konulu hutbe irat eden Erbaş, cuma namazı kıldırdı ve dua etti.
Erbaş, hutbede, milletçe zor zamanlardan geçildiğini belirterek şunları ifade etti:
"Tek yürek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz. Allah'a gönülden bağlı müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı bulutları, ilahi rahmet rüzgarlarıyla dağılacaktır Allah'ın izniyle. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışma anahtarıyla açılacaktır inşallah. Gönüllerimiz, huzur ve sekinete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı yüce Allah'tır. O, bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur."
"ERDEMLERİMİZİ YAŞATMANIN, KARDEŞLİK AHLAKINI YÜCELTMENİN ŞİMDİ TAM ZAMANI"
Erbaş, afetler karşısında imandan güç almanın, duaya sığınmanın kulluğun bir gereği olduğunun altını çizdi.
Bugünün gönülleri duaya açma, hali Cenabıhakk'a arz etme vakti olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir. Yüce Mevla'mızın 'Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.' emrine icabet etme vaktidir. 'Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin.' buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda buluşma vaktidir, bu vakit. Bugün, depremin sebep olduğu yıkımla mücadele eden milletimiz için yüce Rabbimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme vaktidir.
Böylesi zor zamanlarda millet olmanın gereği; kardeşlik ruhumuzu canlı tutmaktır. Duyarlı ve samimi olmak, birbirimizin derdiyle dertlenmektir. Ülkemizin her şehrinden, beldesinden, köyünden Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da ve diğer yerlerde depremden etkilenen her beldede kardeşlerimizin bulunması işte bunun en büyük göstergesidir. Bu; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en büyük göstergesidir. Darda kalan kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, afetle sarsılan dünyalarına güven aşılamaktır. Kimsesiz, yalnız ve yardımsız olmadıklarını kardeşlerimize hissettirmek, ellerinden tutmaktır. Bilhassa çocuklara kol kanat germek, öksüz ve yetimlerin hamisi olmaktır. Şüphe ve endişeye, fitne ve fesada asla fırsat vermeden, erdemlerimizi yaşatmanın, kardeşlik ahlakını yüceltmenin şimdi tam zamanıdır.
Peygamberlerinin azmi neticesinde onlara lütfettiği çareyi bize de ihsan etmesi için yüce Rabbimize dua edelim. Üzerimize sekinet yağdırması, gönüllerimizi onarması, yaralarımıza derman olması için yüce Rabbimize yalvaralım, yakaralım. Yüreklerimizi birbirine kaynaştırması, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzu daim kılması için Rabbimize niyazda bulunalım."
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.
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