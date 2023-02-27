Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor? Yaşadığımız ev ne kadar güvenli?

Boya çatlağı yüzeyde çok ince ½ milimetrelik boya kısmının dışarı atmasıyla ortaya çıkan çatlaktır. Bunun sadece izi görülür. Bunlar hiçbir şekilde tehlike arz etmez. Sıva çatlağı biraz daha geniş olur. Kapı ve pencere kenarlarında daha çok görünür. Uygulama hatası ya da kürlenmemesi gibi sebeplerle oluşabilir. Çatlak üzerinde kabar ve ya yükselme görünüyorsa binada oturma olduğu anlamına gelir.