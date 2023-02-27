İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan depremzedelere yardım açıklaması! 25 bin 838 depremzede aileye 57 milyon 623 bin TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 14 bin 698 depremzede ailenin müracaatının alındığını, 4 bin 87 aileye 50 milyon 515 bin 279 lira sosyal ekonomik destek bağlandığını kaydeden Yerlikaya, "Saat 14.30 itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 14 bin 569 hastamızın, 13 bin 349'u taburcu edildi. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.