27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sapanca'da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

Sapanca'da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
ABONE OL
Sapanca’da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Doğukan Kaya (22) ve arkadaşı Aleyna Songül Kara (21), tatil yaptıkları bungalovda çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı. Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sapanca’da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı.

Sapanca’da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti.

Sapanca’da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Sapanca’da bungalov yangını! İki genç yaşamını yitirdi

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA