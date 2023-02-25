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Depremin 20. gününde İslahiye sokakları! Enkazlarda yarım kalan hayatlar

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:33
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkım büyük oldu. Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı yapılıyor. Sokaklarda araç ve bina enkazları var. Bir yanda enkazlar kaldırılırken diğer yanda yaralar sarılıyor. İslahiye’de ilk etapta 399 konut için dün kazma vuruldu. Konutlar 7 ay içerisinde teslim edilecek. Bölgede çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Enkaz altında kalan araçların hurdaya döndüğüne dikkat çeken Murat Sekban, “İslahiye’de bazı binaların ön yüzü yıkılmış durumda ve evlerin içinde eşyalar görünüyor. Burada konutlar ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılıyor.  Enkaz alanlarına ve ağır hasarlı binalara vatandaşların girilmesine tehlikeden dolayı izin verilmiyor. Bölgede yer alan tek katlı veya 2 katlı binalarda yıkım olmadı ancak büyük hasar almış durumdalar. Enkazlar nedeniyle kapanan yollar ekipler tarafından açılmış durumda. Enkazlardaki tehlikeler nedeniyle ekipler çok dikkatli davranıyor. İslahiye 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri ve sokaklar da enkaz görmek mümkün bunun yanın hurdaya dönen araçlar da var. Güvenlik güçleri bölgede görevlerini sürdürüyor. Sokak aralarında yıkılan binalar yüzünden polisler bölge bölge şerit çekmiş durumda.” dedi.
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