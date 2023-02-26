Senagel’den Türkiye’ye gelen Mustafa Ndiaye vefasıyla hayran bıraktı! Helal olsun sana Mustafa

DÖNMEK İSTEMEDİ

15 gün boyunca bölgede görev alan ve ardından İstanbul'a dönen Ndiaye, şunları söyledi: "Bu ülkeye, insanına borcum çok. 10 yıl boyunca ekmeğini yedim. Bunun yanı sıra 4 yıl önce Türkiye'yi bisikletle beş parasız gezdim. Depremzede şehirlerin her birinde aileler edindim. Sıcacık döşeklerini ayırdılar, öz evlatları gibi baktılar. İşte bu yüzden duramıyor insan. Ben sadece bir Türkiye sevdalısıyım ve yardım etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."