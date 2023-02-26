Senagel'den Türkiye'ye gelen Mustafa Ndiaye vefasıyla hayran bıraktı! Helal olsun sana Mustafa
12 yıl önce üniversite okumak için İstanbul’a gelen Senegalli Mustafa Ndiaye, depremi duyar duymaz bölgeye yardıma koştu. AFAD gönüllüsü olan Mustafa Ndiaye “Benim Türkiye’ye borcum vardı. Ekmeğini yedim...” diyerek gece gündüz çalıştı
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek oldu. Birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla muazzam bir dayanışma örneği sergilendi.
İçlerinden biri ise "Helal olsun" dedirtti. Üniversite okumak için geldiği Türkiye'de, özel bir üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra da AFAD gönüllüsü oldu. 12 yıldır İstanbul'da yaşayan Senegalli Mustafa Ndiaye (29), gece gündüz uyumadan deprem bölgelerinde görev yaptı. Deprem olur olmaz Malatya'ya giden Senegalli Mustafa Ndiaye, Malta'dan gelen yabancı arama kurtarma ekibine destek oldu.
"Belki bir faydam dokunur" diyerek Malatya'da yaraları sarmaya çalıştı. 4 dil bilen Ndiaye, daha sonra Hatay'a geçerek Senegal ekibine rehberlik etti. Akşamları ise üstü başı toz içinde çadır kentleri ziyaret eden Ndiaye, depremzedelerle tek tek sohbet edip dertlerini dinledi. Çadır kentteki çocuklarla top oynayan Ndiaye, onların depremin korkutucu etkisinden uzaklaştırmak için çabaladı.
DÖNMEK İSTEMEDİ
15 gün boyunca bölgede görev alan ve ardından İstanbul'a dönen Ndiaye, şunları söyledi: "Bu ülkeye, insanına borcum çok. 10 yıl boyunca ekmeğini yedim. Bunun yanı sıra 4 yıl önce Türkiye'yi bisikletle beş parasız gezdim. Depremzede şehirlerin her birinde aileler edindim. Sıcacık döşeklerini ayırdılar, öz evlatları gibi baktılar. İşte bu yüzden duramıyor insan. Ben sadece bir Türkiye sevdalısıyım ve yardım etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."
"Bölgedeki insanların tavrı, ince davranışlar beni hayran bırakıyor" diyen Ndiaye, "Onca acının içinde nasıl bu kadar iyi olabildiklerine şaşıyorum. Fakat daha çok şaşırdığımsa sosyal medya. Buraya bakmak bile istemiyorum. Acının olduğu yerde iyilik varken burası neden bu kadar kötü anlamıyorum. Sarılması gereken onca yara varken kendi sıcak yuvama dönmek çok üzdü. Fakat geri dönmek üzere yüreğimizi kocaman yüreklilere emanet ettik" ifadelerini kullandı.
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