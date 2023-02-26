Cemre Düşme Tarihleri 2023 | İkinci cemre ne zaman düşecek? Suya, Toprağa, Havaya düştü mü?
Baharı müjdeleyen cemre tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk cemre havaya 19 ila 20 Şubat tarihleri arasında düştü. Birer hafta aralıklarla düşen cemre önce havaya sonra suya ardından ise toprağa düşmektedir. Yüzyıllardır çiftçiler ekim zamanlarını bu takvime bakarak belirliyor. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek?
İkinci cemre düştü mü ne zaman düşecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bilimsel bir dayanağı olmayan cemre tarihleri yüzyıllardır Anadolu çiftçilerinin ekim takvimini belirlemiştir. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre peşinden sıcak havaları getirmektedir. Peki cemre 2023 düşme tarihleri neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü.
İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
Üçüncü cemre de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça'dan gelen, "Cemre"'nin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.
Cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Cemre düşmesinin Türk kültüründe de önemli bir yeri vardır. Kültür ve edebiyatta da kendine yer bulmuştur. Osmanlı döneminde Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazmıştır. Bu şiirlere 'cemreviye' adı verilmektedir.
İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Ardından buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Cemre baharın gelişini simgeler. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. Zemre'nin de Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamları bulunur. Temizlenmeyi ve tekrardan doğuşu simgeleyen ateş, aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından alakalıdır.
Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın 4 çarşambası", uygulamasını belirten, "Cemle" sözcüğü de, "Cemre" ile aynı kelimedir.
Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle ilintilidir.
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