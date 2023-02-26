Cemre Düşme Tarihleri 2023 | İkinci cemre ne zaman düşecek? Suya, Toprağa, Havaya düştü mü?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça'dan gelen, "Cemre"'nin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

Cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Cemre düşmesinin Türk kültüründe de önemli bir yeri vardır. Kültür ve edebiyatta da kendine yer bulmuştur. Osmanlı döneminde Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazmıştır. Bu şiirlere 'cemreviye' adı verilmektedir.