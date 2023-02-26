Depremzedelere eşya yardımı verilecek mi? İzin raporu, Pasaport, Kıymetli evrak... Ne zaman, kimler alabilecek?

DEPREMZEDELERE EŞYA YARDIMI YAPILACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelere eşya yardımı yapılacağı açıklandı. Uzman raporu ile evden bazı eşyaların alınabileceği belirtildi. Buna göre "Yıkık, acil yıktırılacak bina" için giriş izni olmayacak ve eşya yardımı yapılacak. "30 dakikalık izin raporu" pasaport, kıymetli evrak gibi eşyalar için verilecek. "2 saatlik izin raporu" ise yapıya sabitlenmiş eşyalar için verilecek.