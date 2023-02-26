Yıkılan binanın kira sözleşmesi sona eriyor mu? Deprem bölgesi mercek altına alındı

Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binada inceleme tamamlandı. 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Burada doğan barınma problemine fırsatçıların da eklenmesiyle birçok vatandaş kira artışından mustarip oldu. Diğer yandan deprem bölgesindeki kira sözleşmelerinin akıbeti de merak ediliyor.