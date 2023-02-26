Yıkılan binanın kira sözleşmesi sona eriyor mu? Deprem bölgesi mercek altına alındı
Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki kiracıların hakları mercek altına alındı. Yıkılan binalarda kira sözleşmesi sona eriyor. Evlerine giremeyenler ise sözleşmelerini feshedebiliyor
Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binada inceleme tamamlandı. 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Burada doğan barınma problemine fırsatçıların da eklenmesiyle birçok vatandaş kira artışından mustarip oldu. Diğer yandan deprem bölgesindeki kira sözleşmelerinin akıbeti de merak ediliyor.
Evleri yıkılan veya hasar alan veya hasarsız binalar açısından kiracıların haklarını mercek altına alın. Hukukçular yıkılan binalarda kira sözleşmesinin sona erdiğini dile getiriyor. Ancak depremden sonra sağlam kalan binalarda kiracı olanlar ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Bölgede artçıların devam etmesi ve uzmanların riskli binalara girilmemesi yönündeki uyarıları nedeniyle kiracılar kalmadıkları evin kirasını ödemek istemiyor.
KIRACIDAN KAYNAKLI DEĞİL
Türk Borçlar Kanunu, "Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan ev, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür" diyor. Bu madde kiracının kendisinden kaynaklanan sebepler için. Ancak kanun maddesi kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kiralanan evin kullanılamaması halinde ne yapılacağını belirtmiyor. Hukukçular kiracının kullanmadığı evin kirasını ödemek zorunda olduğunu iddia etmenin mümkün olmadığını aktarıyor.
PSİKOLOJİK İMKÂNSIZLIK BİNAYI KULLANDIRMIYOR
Binanın sağlam olduğunun kabul edilmesi halinde, fiilen binada oturulması ve kiralanan evin kullanılması mümkün. Ancak burada dikkat çeken bir durum ortaya çıkıyor. Yaşanan depremin büyüklüğü ve şiddeti nedeniyle insanlar psikolojik olarak binalara giremiyor. İlgili kanun uyarınca kiracıların sözleşmesini önemli nedenlerle feshedebileceği kaydediliyor.
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