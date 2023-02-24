Sel felaketlerinde destek alan Kastamonu deprem bölgesi için seferber oldu

Ağustos 2021 ile Haziran 2022'de sel felaketleri yaşayan ve ülke genelinden yardım gönderilen Kastamonu'dan, bu kez Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere hijyen, gıda ve diğer malzemelerden oluşan 350'ye yakın araçlık yardımda bulunuldu.

Vali Avni Çakır depremlerin hemen ardından afetzedelere yardım için hızla harekete geçtiklerini söyledi.

Kastamonu'dan pek çok kişinin çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gönderildiğini belirten Çakır, "Arama kurtarma anlamında kamudan bin, özel sektörden 377 personel gitti. Bunun yanı sıra 102'si kamu, 66'sı özel sektörden olmak üzere 168 iş makinesi gönderdik. 2 bin 770 komandomuz hem arama kurtarma hem lojistik hem de güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye gitti." dedi.