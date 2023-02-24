Sel felaketlerinde destek alan Kastamonu deprem bölgesi için seferber oldu
Türkiye, 2021 ve 2022'deki sel felaketleriyle mücadele eden Kastamonu için seferber olmuştu. Bu kez Kastamonu, Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonrası bölge halkı için elini taşın altına koydu. Kastamonu hijyen, gıda ve diğer malzemelerden oluşan 350'ye yakın araçlık yardımda bulunuldu.
Ağustos 2021 ile Haziran 2022'de sel felaketleri yaşayan ve ülke genelinden yardım gönderilen Kastamonu'dan, bu kez Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere hijyen, gıda ve diğer malzemelerden oluşan 350'ye yakın araçlık yardımda bulunuldu.
Vali Avni Çakır depremlerin hemen ardından afetzedelere yardım için hızla harekete geçtiklerini söyledi.
Kastamonu'dan pek çok kişinin çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gönderildiğini belirten Çakır, "Arama kurtarma anlamında kamudan bin, özel sektörden 377 personel gitti. Bunun yanı sıra 102'si kamu, 66'sı özel sektörden olmak üzere 168 iş makinesi gönderdik. 2 bin 770 komandomuz hem arama kurtarma hem lojistik hem de güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye gitti." dedi.
"EVİM YUVAN OLSUN" DESTEĞİ
Kastamonuluların yardım kampanyasına yoğun destek verdiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:
"Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve muhtarlıklarımızın katkılarıyla yardım kampanyası başlatıldı. Biz iki büyük sel felaketi yaşadık. O zaman tüm Türkiye, Bozkurt için seferber olmuştu. O dönemde her türlü ihtiyacımızı gelen yardımlarla karşılamıştık. Bugün de Kastamonu, yardım anlamında öne çıkan illerden oldu. Bugüne kadar 167 tır, 103 kamyon ve 75 kamyonet tarzı araç olmak üzere 350'ye yakın araçla bölgeye yardım malzemesi gönderdik. 55 binden fazla gıda, 25 binden fazla hijyen kolisi başta olmak üzere battaniye ve ısıtıcı ile AFAD Başkanlığımızın belirlediği yardım malzemelerini gönderdik. Yardım kampanyamız hala devam ediyor."
Bölgeye yakacak yardımlarının da sürdüğüne dikkati çeken Çakır, "Kastamonu'nun orman bölgesi olması nedeniyle yakacak yardımlarına ağırlık verdik. 100 tırdan fazla yakacağı bölgeye gönderdik. Bölgedeki idarecilerin talepleri doğrultusunda yardım faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.
Çakır, deprem bölgesinden Kastamonu'ya 3 bin 555 depremzedenin geldiğine işaret ederek, "Bu vatandaşlarımızın 700'ü kamuya ait yurtlarda ve tesislerde, bir kısmı kendi bulduğu evlerde, bir kısmı da valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerimizin hazırladığı evlerde konaklamakta." ifadesini kullandı.
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına da ilgi gösterildiğini dile getiren Çakır, "Kampanya doğrultusunda hayırsever 39 vatandaşımız evini depremzedelerle paylaşmak için başvuruda bulundu. Bu konutların vatandaşlarımıza tahsis işlemleri devam ediyor. Yardım organizasyon grubumuz vatandaşlarımızın konaklama ve eşya ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat esasına göre çalışıyor." diye konuştu.
DEPREMZEDELER İÇİN SOSYAL ÇALIŞMALAR DA YAPILIYOR
Depremzedelerin kısa sürede kendilerini toparlayabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Çakır, şunları kaydetti:
"Deprem afetini biz yüreğimizde hissettik ama o bölgeden gelen kardeşlerimiz bunu fiziken de hissetti. Bölgeden gelen çocuklarımızda bu travmayı gözlemliyoruz. Afet bölgesinden gelerek Kastamonu'daki okullara kayıt yaptıran 450 öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın hem eğitim imkanlarından mahrum olmaması hem de arkadaşlarıyla hızla kaynaşması için yoğun çaba içerisindeyiz. Özellikle yurtlarda kalan misafirlerimiz için gelir gelmez ana sınıfı benzeri oyun salonları, sosyalleşecekleri alanlar oluşturduk. Çocuklarımıza yönelik yoğun şekilde psikososyal çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar oyunlar oynuyor, çeşitli kurslara katılıyor. Büyüklere yönelik de çalışmalarımız var. Kadın kooperatifleri örgü kursları düzenliyor. Taş baskı kursları var. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri vatandaşlarımızın talebine göre farklı kurslar açıyor."
Kastamonu'daki hastanelerde afetzedelerin tedavilerinin de yapıldığını belirten Çakır, "Sağlık kuruluşlarımıza 886 vatandaşımız müracaat etti. Başvuruların çoğunluğu afete bağlı kırık, çıkık, zedelenme, ezilme gibi rahatsızlıklar. Hastanemizde 9 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor." dedi.
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