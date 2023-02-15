Asrın felaketinde can verdiler! Küçük şampiyonların adı yaşatılacak

Sabahın haberine göre, Tatar, "Pırıl pırıl 24 öğrenci, 5 öğretmen, 6 da öğrenci yakınımızı kaybettik. Başka illerde de çok sayıda insanımız vardı. Ama çocuklarımız KKTC'yi temsilen milli sporcu olarak oradaydı. Onlar şehit oldu. Şehit kabul edilmeleri için bakanlar kurulunda karar alacağız." İfadelerini kullandı.

"ADLİ SORUŞTURMA İSTEDİK"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuklarımızın kaldığı İsias otelinin durumu çok vahimmiş. Demirler çok ince, betonu dokunduğunda ufalanıyormuş. Bunun adı insafsızlık. Oraya nasıl izin alındı. KKTC olarak TC Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık, adli soruşturmanın yapılmasını istedik. Suç duyurusunda bulunduk. Konu bakanlığın takibinde. Soruşturma başlatıldı. Molozdan örnekler alındı. Ailelerimiz "Biz bu işin hesabını sormak istiyoruz" dedi biz de hukuk yoluyla hesap soracağız. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti birlik olup bu büyük acının da üstesinden gelecektir." diye konuştu.