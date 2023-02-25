Son dakika: Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

ART ARDA BİRÇOK DEPREM MEYDANA GELDİ

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.