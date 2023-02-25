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Son dakika: Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika: Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Bingöl, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu. A Haber'e bağlanan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Deprem sonrası A Haber'e katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölge yüksek yıkıcı deprem olabilecek bir fayın ucu. Bu bizi biraz endişelendiriyor." dedi.

AHaber CANLI YAYIN

AFAD'dan yapılan açıklama göre saat 13.27'de Niğde'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ART ARDA BİRÇOK DEPREM MEYDANA GELDİ
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.

MALATYA 4.7 İLE SALLANDI
Yine dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi.

SON DEPREMLER

2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:23:28 37.8243 36.5070 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel
2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:17:19 37.7818 36.2928 5.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:13:03 38.1430 37.8065 8.8 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:04:36 37.9322 36.4605 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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