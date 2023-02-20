Kahramanmaraş depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden KKTC’li voleybol takımı öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen büyük deprem, 10 ili daha etkilemiş ve büyük yıkımlara neden olmuştu. Depremden zarar gören illerin başında gelen Adıyaman'da da yıkılan binaların arasında Grand İsias otel de vardı.