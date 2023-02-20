Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da hayatını kaybeden KKTC'li voleybol takımı öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da yakalanan KKTC'li kolej öğrencisi voleybolcuları hayatlarını kaybetmişti. Kıbrıs'ta oynadıkları maçı kazanarak Türkiye'deki Şampiyonluk müsabakalarına katılma hakkı kazan sporcuların sevinç gösterileri yürekleri yaktı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı meydana gelen büyük deprem, 10 ili daha etkilemiş ve büyük yıkımlara neden olmuştu. Depremden zarar gören illerin başında gelen Adıyaman'da da yıkılan binaların arasında Grand İsias otel de vardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Türk Maarif Kolejinde okuyan ve okulun voleybol takımlarında oynayan Kız ve Erkek takımları da İsias otelindeydi.
7.7'lik büyük deprem sonrası büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan öğretmen ve velilerinde aralarında bulunduğu 35 kişi, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.
SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Kıbrıs'taki Türk Maarif Koleji öğrencilerinin Adıyaman'a gitmeden önce oynadıkları son karşılaşmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Maçı kazanmalarının ardından Türkiye'ye gitmeyi garantileyen erkek voleybol takımının yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.
Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı'na bağlı Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin girişimiyle dikilecek Şampiyon Melekler Anıtı'nda Türkiye'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler, veliler ve öğretmenlerinin isimleri yer alacak.
Çizimleri yayımlanan Şampiyon Melekler Anıtı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Heykel Atölyesi'nde çalışılmaya başlandı. Anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler anısına yapacağı tablo da Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenecek.
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