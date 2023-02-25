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2 PKK'lı terörist teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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2 PKK’lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü PKK mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.

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