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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik ve 7.6'lık 2 deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken enkazdan sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. "Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:03
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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Üçgözler Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı.

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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Alınan bilgiye göre, Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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Enkaz altındaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı! Kalplere dokunan görüntü

Kahramanmaraş şehir merkezinde Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı üzerinde yıkılan Üçgözler Apartmanı'nda çalışmalarını yürüten ekipler, öğlen saatlerinde yıkıntılar arasından seslerin geldiğini belirledi.