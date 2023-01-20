Yürek ısıtan fotoğrafı Bakan Koca paylaştı: Tıpkı evladı gibi davrandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kilis'te yaşlı bir hastanın hastaneye naklini sağlayan 112 Acil Sağlık ekibinin fotoğrafını paylaştı. Koca, paylaşımında, "Hastamız, zor anlarında yanında olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) arkadaşımız Zeki’ye tıpkı evladı gibi davrandı" dedi.
Kilis'e bağlı Musabeyli'de dün gece saatlerinde rahatsızlanan yaşlı bir vatandaşa 112 Acil Sağlık ekibi evinde müdahale etti. Daha sonra hastaneye nakli sağlanan vatandaşın, sağlık çalışanına sarıldığı fotoğraf yürekleri ısıttı.
"TIPKI EVLADI GİBİ DAVRANDI"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, "112 Acil Sağlık Ekibimiz, Kilis Musabeyli'de gece rahatsızlanan bir büyüğümüze ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye naklini sağladı. Hastamız, zor anlarında yanında olan ATT arkadaşımız Zeki'ye tıpkı evladı gibi davrandı. Her yakınlık karşılıklı" ifadelerini kullandı.
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