Yürek ısıtan fotoğrafı Bakan Koca paylaştı: Tıpkı evladı gibi davrandı

"TIPKI EVLADI GİBİ DAVRANDI"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, "112 Acil Sağlık Ekibimiz, Kilis Musabeyli'de gece rahatsızlanan bir büyüğümüze ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye naklini sağladı. Hastamız, zor anlarında yanında olan ATT arkadaşımız Zeki'ye tıpkı evladı gibi davrandı. Her yakınlık karşılıklı" ifadelerini kullandı.