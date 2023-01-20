20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yürek ısıtan fotoğrafı Bakan Koca paylaştı: Tıpkı evladı gibi davrandı

Yürek ısıtan fotoğrafı Bakan Koca paylaştı: Tıpkı evladı gibi davrandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Yürek ısıtan fotoğrafı Bakan Koca paylaştı: Tıpkı evladı gibi davrandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kilis'te yaşlı bir hastanın hastaneye naklini sağlayan 112 Acil Sağlık ekibinin fotoğrafını paylaştı. Koca, paylaşımında, "Hastamız, zor anlarında yanında olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) arkadaşımız Zeki’ye tıpkı evladı gibi davrandı" dedi.

Kilis'e bağlı Musabeyli'de dün gece saatlerinde rahatsızlanan yaşlı bir vatandaşa 112 Acil Sağlık ekibi evinde müdahale etti. Daha sonra hastaneye nakli sağlanan vatandaşın, sağlık çalışanına sarıldığı fotoğraf yürekleri ısıttı.

"TIPKI EVLADI GİBİ DAVRANDI"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, "112 Acil Sağlık Ekibimiz, Kilis Musabeyli'de gece rahatsızlanan bir büyüğümüze ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye naklini sağladı. Hastamız, zor anlarında yanında olan ATT arkadaşımız Zeki'ye tıpkı evladı gibi davrandı. Her yakınlık karşılıklı" ifadelerini kullandı.

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Duygulandıran anlar TÜRKİYE SÜT ANNE ATT BÜŞRA DURMAZ’I KONUŞUYOR! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA PAYLAŞTI: DUYGULANDIRAN ANLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA