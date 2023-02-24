Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?
"Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başladı. Şaban ayı orucunu tutmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?
"Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Şubat'ta başlayan ve Hz. Muhammed'in 'Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır' dediği bu mübarek ayda ibadetlerini yerini getirmek isteyenler, tutulması gereken oruçları araştırıyor. Peki, Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?
Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) "Şaban benim ayımdır." "Şaban günahları temizleyendir." demiştir.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.
ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.
ŞABAN AYINDA ORUCUN ÖNEMİ
Müslümanlara sadaka verme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetlere kişilerin daha çok yönelmesi tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı sıkça araştırılıyor. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği sırada "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Regaip, Berat ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi gibi birbirinden önemli tarihleri de içeren üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların manevi atmosferini yaşamak ve bu aylarda ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, bu aylarda oruç tutmak istiyor.
ŞABAN AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?
Peygamber (sav) şöyle buyururlar:
"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)
Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa'ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.
ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULMASI TAVSİYE EDİLEN GÜNLER;
1.gün
13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)
30.gün
ŞABAN AYINDA İBADETLE GEÇİRİLMESİ TAVSİYE EDİLEN GECELER;
1.gece
15.gece
27.gece
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