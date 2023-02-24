Japon gazeteci ile Polonyalı youtuber onlar için Türkiye'ye geliyor! 2 arkadaşın fedakarlık hikayesi herkesi duygulandırdı
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Niğde’de yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Uçar ile 25 yaşındaki Samet Boğazoğlu depremde büyük hasar gören 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı. Fakat onlar yorgunluktan yolda uyuyakalınca yanlışlıkla Osmaniye'ye gitti. Tekrar yollara düşen iki kafadarın fedakarlık hikayesi ise herkesi duygulandırdı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar gelirken, Niğde'de yaşayan Hüseyin Uçar ile Samet Boğazoğlu isimli iki arkadaş bölgede büyük bir deprem olduğunu duyunca hiç düşünmeden yola koyuldu.
Hüseyin ve Samet arkadaşlarının minibüsü ile 324 kilometre uzaklıktaki Nurdağı'na gitmek için yola çıktı.
UYUYAKALDILAR NURDAĞI YERİNE OSMANİYE'YE GİTTİLER
Sabah'ın haberine göre, yorgunluktan yolda uyuyakalan iki arkadaş Osmaniye'de uyandı. İki kafadar bu kez de Nurdağı'na gitmek için Osmaniye'den otobüse bindi. Yolda yaşadıkları aksilik nedeniyle depremden bir gün sonra Nurdağı'na varabilen Hüseyin ve Samet, yanlarındaki getirdikleri hilti ve aletlerle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçede yaklaşık 5 gün arama kurtarma çalışmalarına katılan iki arkadaş 7 kişiyi enkazdan kurtardı.
Şimdi de İHH tarafından Aslanlı Mahallesi'nde kurulan çadır kentte hazırlanan yemekleri depremzedelere dağıtıyorlar, enkazdan kurtarılan yarılılara pansuman yapıyorlar.
Samet ve Hüseyin zaman zaman çikolata ve yiyecek dağıttıkları çocuklarla da ilgileniyor. Niğde İHH'nın kurduğu aşevinde yemek yapımına yardımcı olan iyiliksever iki arkadaş, depremzedelere ihtiyaç malzemesi ulaştırılması için bölgede çalışmaya devam ediyor.
Hüseyin Uçar, "Arkadaşımızın minibüsü ile Niğde'den yola çıktık. Yola çıkmadan önce çok yorgunduk. Minibüsün arka koltuğunda Samet ile beraber uyuduk. Nurdağı'na gidecektik ancak uyandığımızda Osmaniye'ye geldiğimizi anladık. Arkadaşlarımız da bizim Osmaniye'ye gideceğimizi düşünmüş. Otobüse 50-60 koli su yükledik. Kendi imkanımızla Osmaniye'den otobüse binerek Nurdağı'na geldik. İlginç bir yolculuğumuz oldu" dedi. Niğde'de daha önce çiftçilik yaptığını anlatan Uçar, "Şu an çalışmıyorum. Herhangi bir işim yok. Tek işim buradaki insanlara yardım etmek" dedi.
"BİZİ BURADA ARTIK HERKES TANIYOR"
Uçar, "Bizi burada artık herkes tanıyor. Biz buranın evlatları gibi olduk. Sanki buranın yerlisi gibiyiz. Burası bizim ailemiz gibi oldu. Biz de onlarla üzülüp onlarla seviniyoruz. Samet ile beraber insanların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanlar evlerine ve konteynerlerine geçene kadar buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"
Samet Boğazoğlu, "İlk depremden 23-24 saat sonra zor şartlarda da olsa deprem bölgesine geldik. Niğde'de depremden önce küçük bir lokantam vardı. Dükkanı kapatmıştım. Deprem olduğunu duyunca hiç düşünmeden bölgeye gelelim dedik. Milletimiz, devletimiz için uğraşıyoruz. Amacımız buradaki vatandaşlara destek olmak. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sırasında düştüm. Telefonum kırıldı. Tek isteğimiz afet bölgesinden ayrıldıktan sonra bir işim olsun istiyorum. Arkadaşım Hüseyin ile birlikte bize iş imkanı tanınırsa çok mutlu oluruz" diye konuştu.
Japonya'dan bir gazeteci ile Polonya'dan bir youtuberın Samet ile Hüseyin'in fedakarlık hikayesini haber yapmak için bölgeye geleceği öğrenildi.
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