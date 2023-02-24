24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da çadır kentte yaşayan minik Muhammed herkesi duygulandırdı! Yürekler beraber çarpıyor

Malatya’da çadır kentte yaşayan minik Muhammed herkesi duygulandırdı! Yürekler beraber çarpıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Malatya’da çadır kentte yaşayan minik Muhammed herkesi duygulandırdı! Yürekler beraber çarpıyor

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya başladı. Malatya’da depremzede Suriyeli minik Muhammed’in çadır kentte İstiklal Marşı’nı okuduğu görüntüleri ise yürekleri ısıttı. İşte o anlar...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6l'lık 2 büyük deprem 11 ili sarstı.

Binlerce canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya başladı.

Malatya'da çadır kentte yaşayan Alşimali çiftinin oğulları Muhammed'in görüntüsü ise herkesin yüreklerini ısıttı.

Savaş sebebiyle Suriye Hamada'da yaşayan Türkmen aile Türkiye'ye yerleşti. Çiftin küçük oğulları Muhammed 2018 yılında burada dünyaya geldi. Suriyede yaşadıkları dönemde polislik yapan şuanda tekstil fabrikasında çalışan baba Abdulhadi Alşimali ve Mervan İsmail çiftinin küçük çocukları Muhammed Alşimali'nin Malatya'daki çadır kentte İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri kalplere dokundu.

Okula giden ablasından İstiklal Marşı'nı öğrenen Muhammed bu yıl anaokuluna başladı.

İşte küçük Muhammed'in yürekleri ısıtan o görüntüsü...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA