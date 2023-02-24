Malatya’da çadır kentte yaşayan minik Muhammed herkesi duygulandırdı! Yürekler beraber çarpıyor
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya başladı. Malatya’da depremzede Suriyeli minik Muhammed’in çadır kentte İstiklal Marşı’nı okuduğu görüntüleri ise yürekleri ısıttı. İşte o anlar...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6l'lık 2 büyük deprem 11 ili sarstı.
Binlerce canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya başladı.
Savaş sebebiyle Suriye Hamada'da yaşayan Türkmen aile Türkiye'ye yerleşti. Çiftin küçük oğulları Muhammed 2018 yılında burada dünyaya geldi. Suriyede yaşadıkları dönemde polislik yapan şuanda tekstil fabrikasında çalışan baba Abdulhadi Alşimali ve Mervan İsmail çiftinin küçük çocukları Muhammed Alşimali'nin Malatya'daki çadır kentte İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri kalplere dokundu.
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