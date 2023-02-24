"Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hac kuraları başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Ön kayıt süreci 31 Ocak'ta sona ermişti. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...