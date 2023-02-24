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Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...

"Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hac kuraları için ön kayıt süreci Ocak ayında tamamlandı. Kura çekimi de daha önce açıklanan takvime göre kuralar 15 Şubat tarihinde yapılacaktı. Deprem sonrası hac kuraları da ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...

"Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hac kuraları başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Ön kayıt süreci 31 Ocak'ta sona ermişti. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...

HAC KURALARI ERTELENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

HAC KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2023 Hac kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Buna göre yeni takvimin Diyanet tarafından duyurulması bekleniyor.

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