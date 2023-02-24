Kayseri'de depremzedelere yardımların hızlı ulaştırılması için lojistik aktarma merkezi kuruldu
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen yerlere yardımların tasnif edilmiş şekilde hızlı ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda organize sanayi bölgeleri ve özel sektör eliyle Kayseri'de lojistik aktarma merkezi kuruldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.
Bakanlık da bir taraftan sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluştururken diğer taraftan OSB'lerde kurduğu aktarma ve lojistik merkezleriyle yardımların hızlı ve güvenli şekilde depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor.
Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri'de lojistik aktarma merkezleri oluşturuldu. Bunlardan biri olan Kayseri Acil Sosyal Yardım Lojistik ve Aktarma Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların deprem bölgesine sevk ve idaresi görevini üstlendi.
ÜRÜNLER TASNİF EDİLEREK DEPOLARA ULAŞTIRILIYOR
Türkiye içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli rol üstlenen merkezde binlerce ürün kategorize edilerek tırlara yükleniyor. Su, gıda, giyim, ısınma, jeneratör, hijyen gibi malzemelerin kategorik olarak ayrıştırıldığı merkezden çıkan onlarca tır, AFAD ve Türk Kızılay'ın öncelikli ihtiyaç listesine uygun olarak şehirlere gönderiliyor.
Ürünler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı şekilde harekete geçilmesi amacıyla kurulan Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerine ait 67 depoya naklediliyor.
Yüzlerce tır dolusu on binlerce paletlik yardım malzemeleri, belli bir plan ve program çerçevesinde depremzedelere ulaştırılıyor. Bu işleyiş sayesinde afet lojistiği hızlanarak daha verimli hale geliyor.
Merkeze Mehmetçik, yerel yönetimler ve OSB'lerin yanı sıra Trendyol da personel desteği veriyor. 24 saat esaslı 3 vardiyada çalışan personel, aralıksız şekilde tasnif ve yükleme işlemlerine devam ediyor.
TRENLERLE DE YARDIM GELİYOR
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri ASYA Lojistik Depo Sorumlusu Süleyman Konak, merkeze günlük 20-25 tır girişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bir yandan tırlarımız girerken bir yandan da bölgedeki ihtiyaca göre dolup o bölgelere sevkiyatı yapılıyor. Aynı zamanda istasyona trenle gelen vagonlarımız da var. O vagonlarla da aynı operasyonlara devam ediyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ait fuar merkezi 8 bin metrekare kapalı alana sahip. Vardiya sistemiyle yaklaşık 50-60 personelin olduğu bir sistemde çalışıyoruz. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun, aynı zamanda İŞKUR kapsamında işçilerimiz bu operasyona destek veren birimler."
Trendyol Operasyon Direktörü Sedat Merdan da daha hızlı ve verimli bir afet yönetimi için operasyona destek verdiklerini belirterek, merkezde lojistik yönetimi anlamında çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Merdan, "Bizim buradaki amacımız, yurt dışından gelen yardımların önden tasnif edilerek bölgelerin ihtiyaçlarına göre sevk planlarını gerçekleştirmek. Sadece bizim değil bu konuda bize destek olan birçok arkadaşın çok büyük emeği var. Birimiz olmasak bu organizasyonun olması mümkün değildi." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
- Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar'da da oynamış...
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?
- Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 5. bölüm bugün yayınlanacak mı? 24 Şubat ATV yayın akışı
- Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13, 14, 15. günü oruç tutulur mu?
- Açıklama geldi! Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?
- BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...
- EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?
- CUMA HUTBESİ KONUSU BUGÜN | 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu denir? Diyanet yayımladı!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
- Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
- DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?