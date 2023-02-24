Kayseri’de depremzedelere yardımların hızlı ulaştırılması için lojistik aktarma merkezi kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

Bakanlık da bir taraftan sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluştururken diğer taraftan OSB'lerde kurduğu aktarma ve lojistik merkezleriyle yardımların hızlı ve güvenli şekilde depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri'de lojistik aktarma merkezleri oluşturuldu. Bunlardan biri olan Kayseri Acil Sosyal Yardım Lojistik ve Aktarma Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların deprem bölgesine sevk ve idaresi görevini üstlendi.