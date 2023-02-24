Gaziantep’te depremzedelere veresiye yakıt verdi: Unuttuklarım bile borcunu ödedi

İki gün boyunca istasyondaki bir pompayı da ambulans gibi acil araçlar için ayırdıklarını söyleyen Küdün, "Ambulanslar can taşıyor, kaybedecekleri her saniye hayatiydi. Onları bekletmemek için sürekli bir pompayı boşta tuttuk, insanlar da buna saygı gösterip kuyruğa girdi.

Afet dönemlerinde ekmek, su ve akaryakıt herkesin malıdır. Bunu saklamak olmaz, herkesin işini kolaylaştıracaksın" dedi. Oktay Küdün, Nizip ilçe merkezinde yıkılan bir binada yakınlarının yaşamını yitirdiğini söyledi.