Gaziantep’te depremzedelere veresiye yakıt verdi: Unuttuklarım bile borcunu ödedi
Kahramanmaraş merkezli deprem 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yarattı. 11 ili etkileyen dehşet sonrası Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşanan olay ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Deprem sonrasında pek çok insan araçlarına benzin almak için istasyonlara koştu. İlk etapta iletişim hatlarındaki sorun sebebiyle kredi kartları çalışmadı ve insanların cüzdanları enkaz altında kaldığı için yanlarında nakit yoktu. Petrol Ofisi istasyonu sahibi Oktay Küdün örnek bir davranış sergiledi ve “Sonra getirirsin” diyerek kimseyi yakıtsız göndermedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem ülkemizde pek çok örnek hikayeyi de gözeler önüne serdi. Depremin olduğu günden itibaren bölgeye ulaşmaya çalışanların en çok şikayet ettiği konu yakıt bulamama olurken, bazı petrol istasyonları ise tuvaletlerini bile kapattı.
O sırada ilçede bulunan iki benzin istasyonundan biri kepenk kapatırken, Petrol Ofisi istasyonu sahibi 54 yaşındaki Oktay Küdün ise örnek bir davranış sergiledi. Küdün "Sonra getirirsin" diyerek kimseyi yakıtsız göndermedi.
'PARAN YOKSA YAKIT VERMEM' DEMEK OLMAZDI
Oktay Küdün, deprem günü yaşadıklarını anlattı. İnsanların deprem bölgelerine ulaşmak için yola döküldüğünü yakıtları olmayanların ise istasyonlara gittiklerinde çalışmayan iletişim hatları nedeniyle sorun yaşadığını söyleyen Küdün, "İnsanlar yakıt almak istiyordu ama kredi kartı sistemi çalışmıyor." dedi.
Sabah'ın haberine göre, Küdün, "Bize gelip yakıt alanlardan bazıları parasını o an verdi olmayanlara da 'sonra getirirsin' dedik. Can derdine düşmüştü herkes, o an 'paran yoksa yakıt veremem' demek olmazdı. Kimseyi boş çevirmedik. 2 günde defterde iki sayfa doldu. Hatta yoğunluktan isimlerini yazmadıklarımız olmuş. Onlar da dahil gelip borcunu ödemeyen kalmadı" diye konuştu.
İki gün boyunca istasyondaki bir pompayı da ambulans gibi acil araçlar için ayırdıklarını söyleyen Küdün, "Ambulanslar can taşıyor, kaybedecekleri her saniye hayatiydi. Onları bekletmemek için sürekli bir pompayı boşta tuttuk, insanlar da buna saygı gösterip kuyruğa girdi.
Afet dönemlerinde ekmek, su ve akaryakıt herkesin malıdır. Bunu saklamak olmaz, herkesin işini kolaylaştıracaksın" dedi. Oktay Küdün, Nizip ilçe merkezinde yıkılan bir binada yakınlarının yaşamını yitirdiğini söyledi.
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