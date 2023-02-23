Depremzede öğrencileri Konya'ya taşıyan otobüs Adana'da kaza yaptı: 2 ölü! 6 yaralı
Hatay’da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri Konya'ya taşıyan otobüs, Adana’daki otoyolda kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi vefat etti, 6 kişi ded yaralandı. Öte yandan korkunç kazada vefat edenlerin isimleri belli oldu.
Feci kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi.
Otobüs Adana'da otoyolda 33 NH 001 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
VEFAT EDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Merve Genç ile Hanife Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi de şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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