Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti: Mimarlık öğrencisi Nazlı’nın son projesi herkesi kahretti

Tarihi çevrede toplu konut konusunda merkez Yakutiye ilçesindeki Kavak Cami ile Gölbaşı semtinde toplu konut projesi hazırlayan Nazlı Huri Boz, çalışmasında "Yaptığım analizler sonucunda çalışma alanında geçmişten bu yana devam eden güçlü bir aksın olduğunu ve o aksın korunması gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda konut ve ticari yaşamın bir arada olduğunu ve bu işlevini yitirmemesi gerektiği sonucuna vardım. Alanımdaki en büyük problem ise yüksek katlı binaların çevre dokuları önemsemeden inşa etmeleriydi" notuna da yer verdi.