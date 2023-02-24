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Hava Kuvvetleri tedavi görecek vatandaşları İstanbul ve Ankara'ya taşıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Hava Kuvvetleri tedavi görecek vatandaşları İstanbul ve Ankara’ya taşıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından aktif olarak sahada görev alan Mehmetçik, yaralı depremzedeleri Ankara ve İstanbul’a getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, tedavi görecek vatandaşlarımızı Ankara ve İstanbul'a ulaştırıyor. Yürekler Beraber Çarpıyor" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, tedavi görecek vatandaşlarımızı Ankara ve İstanbul'a ulaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından aktif olarak sahada görev alan Mehmetçik, yaralı depremzedeleri Ankara ve İstanbul'a getirmeye devam ediyor.

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